Громадянина Німеччини, який воював у ЗСУ, екстрадують через підозри в зґвалтуванні

Україна видала Німеччині її громадянина, який воював у Збройних силах України та підозрюється у низці злочинів, зокрема зґвалтуванні.

В Офісу генерального прокурора “Суспільному” підтвердили цю інформацію.

За даними BBC, чоловік перетнув кордон України та Польщі 17 березня. Запит на його екстрадицію Німеччина подала ще у 2023 році. Його підозрюють у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми.

31 грудня 2024 року Україна ухвалила рішення про його екстрадицію. Водночас Офіс генпрокурора відкрив власне розслідування щодо ймовірного зґвалтування українських громадянок. Дві потерпілі дали свідчення, але одна згодом відмовилася від них.

Громадянин Німеччини з 2022 року служив у Міжнародному легіоні ГУР та брав участь в операціях СБУ, зокрема на Бахмутському напрямку. Він намагався двічі оскаржити екстрадицію в суді Сум, але обидва рази з порушенням процедури.