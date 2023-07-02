Громадяни Чехії підозрюються у мародерстві в Україні

Слідчі у кримінальних справах спільно з головними прокурорами Праги розслідують уже три справи про мародерство в Україні, у яких підозрюються громадяни Чехії. Одному з них уже висунуто звинувачення, двоє інших ще перебувають під слідством, передає Радіо Прага.

Розслідування військових злочинів входить до компетенції нещодавно створеного поліцейського управління – Національного штабу боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю. Саме його слідчі розкривають злочини, вчинені громадянами Чехії на території України.

«Йдеться про мародерство в місцях бойових дій, тобто дії, що підпадають під визначення «військових злочинів», – повідомила головний прокурор Праги Ленка Брадачова. Вона також уточнила, що цю особу також звинувачують у скоєнні злочину служби у збройних силах іноземної держави, за яку йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, але, перш за все, у скоєнні мародерства в районі військових дій, де покарання значно суворіше.

Можливий термін становить від восьми до дванадцяти років, але обвинувачений може отримати й винятковий термін, тобто понад двадцять років. Наразі він перебуває під вартою в очікуванні рішення суду.