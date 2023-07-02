Кримінал

Громадяни Чехії підозрюються у мародерстві в Україні

2 Липня 2023 14:33
57
читать на русском →
мародерство

Слідчі у кримінальних справах спільно з головними прокурорами Праги розслідують уже три справи про мародерство в Україні, у яких підозрюються громадяни Чехії. Одному з них уже висунуто звинувачення, двоє інших ще перебувають під слідством, передає Радіо Прага.

Розслідування військових злочинів входить до компетенції нещодавно створеного поліцейського управління – Національного штабу боротьби з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю. Саме його слідчі розкривають злочини, вчинені громадянами Чехії на території України.

«Йдеться про мародерство в місцях бойових дій, тобто дії, що підпадають під визначення «військових злочинів», – повідомила головний прокурор Праги Ленка Брадачова. Вона також уточнила, що цю особу також звинувачують у скоєнні злочину служби у збройних силах іноземної держави, за яку йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі, але, перш за все, у скоєнні мародерства в районі військових дій, де покарання значно суворіше.

Можливий термін становить від восьми до дванадцяти років, але обвинувачений може отримати й винятковий термін, тобто понад двадцять років. Наразі він перебуває під вартою в очікуванні рішення суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Липня 2023 15:15
40

Зеленський сьогодні в Одесі
2 Липня 2023 15:00
115

На кордоні з Польщею рекордні черги
2 Липня 2023 14:10
74

На скільки зросла вартість пального на АЗС
2 Липня 2023 13:15
28

Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні
2 Липня 2023 12:45
98

У ЗСУ заявили про успіхи біля Бахмута і на півдні
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
Юрий САПРОНОВ

Моя мотивація
Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
усі думки