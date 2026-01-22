Громади отримають 740 млн грн на відновлення: куди спрямують кошти

Кабінет міністрів затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у межах Програми відновлення України III за підтримки Європейського інвестиційного банку. Загалом 740,3 млн грн спрямують на реалізацію 119 проєктів у громадах по всій країні.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Уряд ухвалив рішення про виділення 740,3 млн грн на фінансування 119 проєктів відновлення в українських громадах у межах Програми відновлення України III, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Кошти підуть на відновлення соціальної та критичної інфраструктури, насамперед у регіонах, які найбільше постраждали внаслідок війни.

Фінансування охопить проєкти у 21 області України. Зокрема, 21 проєкт стосується сфери охорони здоров’я, 63 — водопостачання та водовідведення, ще 35 спрямовані на підвищення енергетичної стійкості громад.

Віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що кошти розподіляють з урахуванням реальних потреб громад.

“Ми спрямовуємо ресурс туди, де він дає найбільш відчутний результат для людей. Це конкретні проєкти — лікарні, критична інфраструктура, посилення енергетичної стійкості громад. Підтримка має доходити до громад вчасно й адресно, особливо там, де наслідки війни відчуваються найгостріше”, — заявив він.