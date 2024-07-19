Графіки світла скасовані до 15:00 п’ятниці

Низка обленерго повідомила про скасування графіків погодинних відключень до 15:00.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Таке повідомлення розмістили “Львівобленерго”, “Закарпаттяобленерго” та “Миколаївобленерго” у своїх соцмережах.

“Отримано розпорядження диспетчера НЕК “Укренерго” про скасування застосування графіків погодинних відключень з 10:50 до 15:00 сьогодні”, – пише “Закарпаттяобленерго”.

“Так чекали можливості це написати… І хоча йдеться лише про незначний проміжок часу – сьогодні до 15:00, але графік скасовується. До 15:00 по ГПО відключень не буде”, – зазначає Миколаївеобленерго”.