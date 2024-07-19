Суспільство

Графіки світла скасовані до 15:00 п’ятниці
19 Липня 2024 13:24
читать на русском →
відключення, світло
Ілюстративне фото / AP

Низка обленерго повідомила про скасування графіків погодинних відключень до 15:00.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Таке повідомлення розмістили “Львівобленерго”, “Закарпаттяобленерго” та “Миколаївобленерго” у своїх соцмережах.

“Отримано розпорядження диспетчера НЕК “Укренерго” про скасування застосування графіків погодинних відключень з 10:50 до 15:00 сьогодні”, – пише “Закарпаттяобленерго”.

“Так чекали можливості це написати… І хоча йдеться лише про незначний проміжок часу – сьогодні до 15:00, але графік скасовується. До 15:00 по ГПО відключень не буде”, – зазначає Миколаївеобленерго”.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
19 Липня 2024 15:26

Україна та Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів
19 Липня 2024 17:29

Стало відомо де в Україні найвища середня пенсія
19 Липня 2024 16:41

Через що стався глобальний збій у роботі систем Microsoft
19 Липня 2024 14:52

На Покровському напрямку ЗСУ збили російський Су-25
19 Липня 2024 14:05

Дитина потонула в замінованій річці на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки