        Ховали наркотики в іграшках та відправляли до Румунії та Молдови: в Одесі накрили підпільну лабораторію

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 15:28
        Іграшковий пістолет із наркотиками / Фото: ДПСУ
        В Одесі виявили підпільну нарколабораторію, облаштовану в орендованому приміщенні. Зловмисники виготовляли психотропи Alfa-PVP, фасувала у зіп-пакети й відправляла за кордон поштою та “закладками”.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        “Щоб замаскувати товар, наркотики ховали у водяний пістолет та корпус іграшкової машинки. Дві такі “іграшкові” посилки виявили в автобусах, що прямували до Румунії та Молдови”, – розповіли прикордонники.

        Правоохоронці вилучили понад 16 кг наркотиків, 250 л прекурсорів і обладнання на суму близько 23 млн гривень.

        Затримано основних учасників групи, серед яких є й неповнолітні. Затриманим повідомлено про підозру.

        Вилучення наркотиків / Фото: ДПСУ

