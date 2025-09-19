Ховали наркотики в іграшках та відправляли до Румунії та Молдови: в Одесі накрили підпільну лабораторію

В Одесі виявили підпільну нарколабораторію, облаштовану в орендованому приміщенні. Зловмисники виготовляли психотропи Alfa-PVP, фасувала у зіп-пакети й відправляла за кордон поштою та “закладками”.

Про це повідомили в ДПСУ.

“Щоб замаскувати товар, наркотики ховали у водяний пістолет та корпус іграшкової машинки. Дві такі “іграшкові” посилки виявили в автобусах, що прямували до Румунії та Молдови”, – розповіли прикордонники.

Правоохоронці вилучили понад 16 кг наркотиків, 250 л прекурсорів і обладнання на суму близько 23 млн гривень.

Затримано основних учасників групи, серед яких є й неповнолітні. Затриманим повідомлено про підозру.