Кримінал

Готував повітряні удари по області: правоохоронці виявили у волинському ТЦК агента РФ
8 Листопада 2024 10:58
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сбу, тцк
Затримання зловмисника / Фото з відкритих джерел

На Волині правоохоронці затримали агента РФ, який працював на ворога, збираючи розвідувальну інформацію для підготовки повітряних ударів по регіону. Затриманий проходив службу у підрозділі охорони місцевого територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це повідомили у Службі безпеки України

Як повідомляє Служба безпеки України, 30-річного військовослужбовця дистанційно завербував співробітник російської воєнної розвідки (ГРУ). Він передавав агресору дані про місця базування ЗСУ, СБУ та Національної поліції.

Під виглядом службових поїздок на службовому авто затриманий об’їжджав місцевість, фіксуючи військові об’єкти, радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси. Ці дані він передавав куратору через анонімний чат у месенджері.

Військова контррозвідка СБУ затримала агента, вилучивши у нього мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Розслідування встановило, що затриманий підтримував зв’язок із родичами в Росії, які розділяли його антиукраїнські погляди. Через це він потрапив у поле зору російських спецслужб.

Чоловіку оголошено підозру, і наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.


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