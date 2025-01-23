Хотіли отримати кредит на ресторан: у Києві підприємців ошукали на понад 6 млн гривень

У Києві жінка ошукала підприємців на понад 6 мільйонів гривень, обіцяючи допомогу в отриманні кредиту для відкриття ресторану. Зловмисниця отримала гроші та зникла, залишивши потерпілих без обіцяної підтримки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Як встановило слідство, двоє чоловіків звернулись до знайомої з проханням допомогти в отриманні кредиту в іноземному банку, адже жінка запевняла, що має впливові зв’язки. Чоловіки планували розпочати ресторанний бізнес в Україні і для цього планували запозичити 3,5 млн євро.

“Зловмисниця погодилась допомогти, але зазначила, що отримати таку суму можливо лише за дотриманням двох умов: компанія позичальників має бути іноземною та на її рахунку повинно знаходитись не менше 200 000 євро. А враховуючи те, що потерпілі не мали у власності закордонних компаній, вона запропонувала взяти кредит на її фірму, зареєстровану в Польщі”, – розповіли в поліції.

Підприємці передали жінці понад шість мільйонів гривень, що на той час було еквівалентно 200 000 євро, а також ще 330 тисяч гривень ніби то комісійної плати за перерахунок коштів на рахунок компанії. Отримавши гроші, жінка перестала виходити на зв’язок.

Зловмисниці повідомили про підозру в шахрайство. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.