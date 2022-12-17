Хорватія виборола бронзу ЧС-2022

Футболісти збірної Хорватії з рахунком 2:1 перемогли команду Марокко у матчі за третє місце чемпіонату світу у Катарі та стали бронзовими призерами турніру.

Хорватія відкрила рахунок уже на 7-й хвилині, відзначився Йошко Гвардіол. Через дві хвилини марокканець Ашраф Дарі зробив рахунок нічийним. Перемогу хорватам приніс точний удар Мислава Оршича (42). Зустріч пройшла у Досі.

Команди зіграли між собою вдруге на турнірі. Матч групового етапу завершився із рахунком 0:0.

Хорватія втретє здобула медалі на чемпіонаті світу. У 1998 році команда також посіла третє місце, а на світовій першості 2018 року хорвати стали другим.

Марокко – перша команда з Африки, яка брала участь у матчі за третє місце на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу-2022 завершиться 18 грудня. У фіналі чинні чемпіони світу із Франції зіграють з Аргентиною.