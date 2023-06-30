Суспільство

Горезвісний “Шторм Z” записав відеозвернення з підвалу

30 Червня 2023 17:29
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пвк, росія

Військовослужбовці підрозділу російської армії “Шторм Z” записали чергове відеозвернення, в якому скаржаться на нестерпні умови утримання.

Вони стверджують, що їх – 25 осіб – забрали зі шпиталю з ранами і швами, що ще не загоїлися, і помістили до підвалу. За їхніми словами, умови утримання антисанітарні, у туалет їх виводять раз на 1–2 дні, лікування вони не отримують, їм не дають зв’язуватися із родичами. Один із військових поскаржився на побиття та продемонстрував синці на тілі.

У знущаннях бійці звинувачують військовослужбовців 72-ї мотострілецької бригади.

“Шторм Z” – загін, сформований із ув’язнених, завербованих у російських в’язницях Міністерством оборони Росії для відправлення на війну в Україні. Імовірно, він дислокується на Луганщині. Раніше повідомлялося про групові втечі військовослужбовців цього загону.

Це не перше відео від “Шторм Z” – вони вже скаржилися на нестачу боєкомплекту та величезні втрати.


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