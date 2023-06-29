Суспільство

Залишки російської роти “Шторм” не хочуть воювати (відео)

29 Червня 2023 16:39
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росіяни

По соціальним мережам розходиться відео з парою десятків людей у камуфляжній формі, які стверджують, що вони є залишками російської роти “Шторм”, яка на початку нараховувала 150 осіб, а нині виведена з передової.

Відео, як стверджується, записано 28 липня.

Людина на відео розповідає, що були запеклі бої, що на передовій їм не постачали боєкомплект, воду та продукти харчування, не вивозили поранених, кидали загиблих.

“Віддаються жахливі накази, які варто було б не виконувати”, “нас просто обнуляють”. Стверджується, що після трьох годин відпочинку цим людям було наказано знову повернутись на передову.

Людина каже, що звернення буде поширене через родичів і заявляє, що він та інші бійці не збираються виконувати наказ і хочуть здатися військовій поліції.


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