Голову одного з райсудів Вінниччини засудили до семи років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд засудив голову одного із районних судів Вінницької області до 7 років позбавлення волі, який вимагав хабар у розмірі 4 620 тисяч доларів за “позитивне вирішення” земельного питання.

“12 грудня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок, яким голову одного із районних судів Вінницької області року визнано винуватим в одержанні неправомірної вигоди”, – йдеться у повідомленні САП.

Повідомляється, що голову райсуду засудили до 7 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в судах строком на 3 роки з конфіскацією частини майна.

Прізвище у ВАКС не називають, але за даними УП, мова йде про голову Тиврівського райсуду Вінницької області Ігоря Ратушняка.

Біло встановлено, що у серпні 2021 року суддя висловив “прохання” надати йому через посередника неправомірну вигоду у розмірі 40 тисяч гривень за кожний гектар земельної ділянки, що з урахуванням площі землі 3,09 га складає 120 тисяч гривень, або 4620 доларів США), за прийняття рішення щодо визнання права власності на цю земельну частку (пай) за фізичною особою.

В ході проведення слідчих дій було задокументовано два факти передачі коштів – 3 тисячі доларів США та 1 620 доларів США.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.