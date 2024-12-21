Кримінал

Внаслідок ударів дронами по Харкову постраждали восьмеро людей, в тому числі 12-річна дитина – поліція
21 Грудня 2024 08:50
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Пізно ввечері 20 грудня Харків зазнав атак двох російських безпілотників, які спричинили пожежі в багатоповерхівці та приватному домоволодінні. Внаслідок ударів постраждали восьмеро людей, серед яких 12-річна дівчинка. Про це повідомили у поліції Харківської області.

Перший удар стався о 21:40 у Салтівському районі. Безпілотник влучив у дев’ятиповерховий будинок, спричинивши пожежу в квартирах на першому та другому поверхах. Шестеро людей отримали травми, серед них – 12-річна дитина.

Другий дрон атакував через дві години, влучивши у приватний будинок на території Київського району. Рятувальники оперативно загасили пожежу, однак двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

Наслідки влучання “шахеду” у 9-поверхівку на Салтівці у Харкові. 20 грудня 2024 / Фото Нацполіція

Начальник ГУНП у Харківській області Петро Токар повідомив, що постраждалим надається медична допомога. За його словами, попередньо встановлено, що для ударів російські війська використовували дрони «Герань-2».

«Поліція очепила місця подій для забезпечення збереження речових доказів та документування наслідків агресії. Триває пошукова операція», – зазначив Токар.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, кінологи, рятувальники та медики. Біля багатоповерхового будинку розгорнуто штаб Слідчого управління ГУНП у Харківській області, куди постраждалі можуть звертатися із заявами про втрату майна.

За фактом атаки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).


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