Голову Маріупольської МСЕК викрили на вимаганні хабарів

Керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка наразі працює у Хмельницькому, викрили на вимаганні хабаря за оформлення інвалідності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця вимагала у чоловіка 5 тисяч доларів за призначення ІІІ групи інвалідності. Її затримали під час отримання коштів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тисяч доларів. Керівниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.