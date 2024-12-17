Кримінал

Голову Маріупольської МСЕК викрили на вимаганні хабарів
17 Грудня 2024 16:51
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корупція, прокуратура
Гроші, вилучені у голови Маріупольської МСЕК / Фото: Офісі генерального прокурора

Керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка наразі працює у Хмельницькому, викрили на вимаганні хабаря за оформлення інвалідності. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця вимагала у чоловіка 5 тисяч доларів за призначення ІІІ групи інвалідності. Її затримали під час отримання коштів.  

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20 тисяч доларів. Керівниці оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — вимагання та отримання неправомірної вигоди.  

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.


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