Суспільство

Головою Верховного суду РФ стала однокурсниця Путіна

17 Квітня 2024 13:15
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суд, рф
Ірина Подносова / Рос. ЗМІ

Ірину Подносову, яка закінчила юрфак Ленінградського університету одночасно з Володимиром Путіним призначили головою Верховного суду Росії.

Про це повідомляє «Настоящее время».

Подносова – однокурсниця Путіна. З 1970 до 1975 року вона навчалася на юридичному факультеті Ленінградського університету за спеціальністю «правознавство», як і майбутній правитель Росії. Її кандидатуру одноголосно рекомендувала Вища кваліфікаційна колегія суддів. Путін вніс її на розгляд Ради Федерації.

Джерела російських медіа називали призначення Подносової «найбільш логічним», оскільки вона «давно відома» у суддівському співтоваристві. Раніше, у 2020 році, співрозмовники журналістів називали її «дуже впливовою людиною», «оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть».

Раніше Подносова обіймала посаду заступника голови та голови російської Судової колегії з економічних суперечок. Також у різні роки вона була головою Другого апеляційного суду загальної юрисдикції та Ленінградського обласного суду.


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