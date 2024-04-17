Головою Верховного суду РФ стала однокурсниця Путіна

Ірину Подносову, яка закінчила юрфак Ленінградського університету одночасно з Володимиром Путіним призначили головою Верховного суду Росії.

Про це повідомляє «Настоящее время».

Подносова – однокурсниця Путіна. З 1970 до 1975 року вона навчалася на юридичному факультеті Ленінградського університету за спеціальністю «правознавство», як і майбутній правитель Росії. Її кандидатуру одноголосно рекомендувала Вища кваліфікаційна колегія суддів. Путін вніс її на розгляд Ради Федерації.

Джерела російських медіа називали призначення Подносової «найбільш логічним», оскільки вона «давно відома» у суддівському співтоваристві. Раніше, у 2020 році, співрозмовники журналістів називали її «дуже впливовою людиною», «оскільки всі розуміють, хто за нею стоїть».

Раніше Подносова обіймала посаду заступника голови та голови російської Судової колегії з економічних суперечок. Також у різні роки вона була головою Другого апеляційного суду загальної юрисдикції та Ленінградського обласного суду.