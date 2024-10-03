Суспільство

Головне зберегти життя воїнів – Зеленський про вихід ЗСУ з Вугледара
3 Жовтня 2024 15:39
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вугледар, зеленський
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України назвав вихід Сил оборони із Вугледара можливістю зберегти життя воїнів.

Про це заявив глава держави під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві, цитує “Укрінформ“.

“Без відповідної зброї ми не можемо зупинити Російську Федерацію. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки”.

Президент вкотре закликав міжнародних партнерів надати Україні можливість зупиняти Росію тією чи іншою зброєю, надати дозвіл, надати відповідні системи.

Він також повідомив, що нині спостерігається відставання у поставках зброї.

“Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради реальної, справедливої дипломатії. Тому ми потребуємо достатньої кількості і якості зброї, у тому числі далекобійної, з якою, на мою думку, партнери уже затягують”, – сказав президент.


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