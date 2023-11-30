Суспільство

Головне управління розвідки повідомило про зростання соціальної напруги у РФ

30 Листопада 2023 16:45
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рф, гур

Усередині РФ, зокрема в її європейській частині, зростає соціальна напруга, повідомили у Головному управління розвідки Міноборони.

Погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної Росії”, — вказали у відомстві.

За оцінками ГУР, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині РФ.

“Зростання рівня злочинності у регіонах Росії спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та “алкоголізацією” населення”, — зазначили у воєнній розвідці.

Окрім цього, на посилення соціальної напруги у Росії напряму впливають й високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.


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