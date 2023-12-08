Голова оборонного заводу розкрадав бюджетні кошти: йому повідомлено про підозру

Правоохоронці викрили колишнього директора АТ “Українська оборонна промисловість” і трьох його спільників на закупівлі обладнання для військових літаків зі збитками 1,9 мільйона гривень – ексчиновнику повідомлено про підозру.

Про це повідомляють Бюро економічної безпеки України, Офіс генерального прокурора

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру колишньому керівнику держпідприємства та трьом співучасникам у заволодінні державними коштами.

За даними БЕБ, ці особи намагалися закупити модуль підсилення потужності, що є складовою бортової радіолокаційної станції, що застосовують у складі бойового військового літака типу Су-27.

Слідство встановило, що директор держпідприємства вступив у злочинну змову з кількома ФОПами та підписав договір поставки модуля підсилення потужності для військового обладнання на суму 3,9 млн грн у серпні 2023 року.

Оскільки ФОП-постачальник такого обладнання не мав, його купили у третьої компанії, до того ж у несправному стані.

Службові особи держпідприємства підписали акт передачі майна, накладну та гарантійний лист на несправні запчастини. Формально умови договору між сторонами були виконані.

Далі на підприємстві підробили акти прийому й відповідності держстандартам поставленого обладнання.

На підставі поданих підроблених документів, бухгалтерія держпідприємства акціонерного товариства “Українська оборонна промисловість” перерахувала першу частину оплати майже 1,9 млн грн підприємцю-постачальнику, що більше ніж в 600 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даними Офісу генерального прокурора, щоб розрахунок за фактично непоставлений товар не потрапив під фінансовий моніторинг, зловмисники перераховували кошти підконтрольному ФОП-постачальнику частинами, а сума разового перерахування не перевищувала 400 тисяч гривень.

У подальшому ці гроші вони намагалися вивести у готівку через підставні підприємства.

БЕБ заявляє, що завдяки його детективам решту суми по договору, а це 2 мільйони гривень, із рахунків держпідприємства не перерахували.

Офіс генпрокурора інформує, що колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу повідомлено про підозру у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України), також у розтраті коштів підозрюють трьох його співучасників (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. Співорганізатору та підприємцю, який постачав несправне обладнання, суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одна співучасниця перебуватиме під домашнім арештом.

Ексдиректор держпідприємства неодноразовою не являвся до суду, тому суд дав дозвіл на його затримання і приведення для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження встановлюється правомірність ще ряду укладених договорів. Перевіряється якість, комплектність та справність поставленого обладнання.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ, оперативний супровід – Служба безпеки України, процесуальне керівництво – прокурори Офісу генерального прокурора України.