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Голова МЗС Німеччини відвідала підрозділ ДПСУ на Чернігівщині 
6 Листопада 2024 11:40
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мзс, німеччина, чернігов
Анналена Бербок приїхала на Чернігівщину / Держприкордонслужба

6 листопада міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала прикордонний підрозділ у Чернігівській області.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Під час зустрічі з Бербок голова ДПСУ Сергій Дейнеко підкреслив потребу у додатковому оснащенні підрозділів, оскільки через постійні російські атаки щодня виникають нові втрати.

Дейнеко відзначив, що вся підтримка, надана за сприяння МЗС Німеччини, активно використовується прикордонниками як у бойових діях, так і в повсякденній роботі. Водночас, враховуючи щоденні втрати, необхідність у додатковому забезпеченні залишається актуальною.

Начальник Чернігівського прикордонного загону ознайомив делегацію з ситуацією на ділянці відповідальності та розповів про основні виклики, що стоять перед прикордонниками. 

Також він продемонстрував технічні засоби, які допомагають протистояти традиційним загрозам та атакам дронів типу “шахед”. 

Крім того, начальник прикордонної застави та підрозділ повітряної розвідки показали можливості застосування ударних безпілотників і мінометів різних калібрів для знищення ворожих цілей.


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