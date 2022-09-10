Голова МЗС Німеччини приїхала до Києва

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до України, щоб обговорити підтримку з боку своєї держави, зокрема, в питанні розмінування та розслідування російських злочинів.

Про це вона заявила по прибутті в Київ 10 вересня.

«Понад пів року українці борються за все: вони борються за своє життя, за життя своїх сімей, своїх друзів; вони борються проти російської агресії, а не тільки за своє право людини на мир і свободу, а й за наше європейське право захищати мирний порядок», – заявила Бербок.

За її словами, в ці страшні місяці між надією і страхом люди в Україні також довіряли допомозі з боку Німеччини.

«Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі розраховувати на нас. Що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою», – запевнила міністр.

Вона зауважила, що навіть у розпал цієї війни життя продовжується. Щоб хоча б трохи посилити захисти там, де російські війська можуть бути відкинуті, німецькі партнери підтримують у питанні знешкодження мін і вибухових речовин.

«Там, де ця підступна зброя продовжує щодня загрожувати життю дітей, жінок і сімей, проєкти, які ми підтримуємо, забезпечують трохи більше свободи та безпеки. Щоб воєнні злочини не залишалися безкарними, ми також допомагаємо розслідувати вчинені воєнні злочини, наприклад, відряджаючи експертів, у тому числі прокурора», – сказала глава МЗС ФРН.

За її словами, путін сподівається світ стомиться допомагати Україні

«Мені зрозуміло, що путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він вірить, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати поставками енергії. І що він може забрати в нас енергію захищатися від цієї жорстокої атаки на всі наші цінності. Цей розрахунок не повинен спрацювати і не спрацює. Бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок», – підсумувала Бербок.

Очільниця німецького МЗС прибула в столицю України з неанонсованим візитом. Це вже другий її візит після початку війни.