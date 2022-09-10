Політика

Голова МЗС Німеччини приїхала до Києва

10 Вересня 2022 11:22
50

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула з візитом до України, щоб обговорити підтримку з боку своєї держави, зокрема, в питанні розмінування та розслідування російських злочинів.

Про це вона заявила по прибутті в Київ 10 вересня.

«Понад пів року українці борються за все: вони борються за своє життя, за життя своїх сімей, своїх друзів; вони борються проти російської агресії, а не тільки за своє право людини на мир і свободу, а й за наше європейське право захищати мирний порядок», – заявила Бербок.

За її словами, в ці страшні місяці між надією і страхом люди в Україні також довіряли допомозі з боку Німеччини.

«Сьогодні я приїхала до Києва, щоб показати, що вони можуть і надалі розраховувати на нас. Що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою», – запевнила міністр.

Вона зауважила, що навіть у розпал цієї війни життя продовжується. Щоб хоча б трохи посилити захисти там, де російські війська можуть бути відкинуті, німецькі партнери підтримують у питанні знешкодження мін і вибухових речовин.

«Там, де ця підступна зброя продовжує щодня загрожувати життю дітей, жінок і сімей, проєкти, які ми підтримуємо, забезпечують трохи більше свободи та безпеки. Щоб воєнні злочини не залишалися безкарними, ми також допомагаємо розслідувати вчинені воєнні злочини, наприклад, відряджаючи експертів, у тому числі прокурора», – сказала глава МЗС ФРН.

За її словами, путін сподівається світ стомиться допомагати Україні

«Мені зрозуміло, що путін розраховує на те, що ми втомимося співчувати стражданням України. Він вірить, що може розділити наші суспільства брехнею та шантажувати поставками енергії. І що він може забрати в нас енергію захищатися від цієї жорстокої атаки на всі наші цінності. Цей розрахунок не повинен спрацювати і не спрацює. Бо вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок», – підсумувала Бербок.

Очільниця німецького МЗС прибула в столицю України з неанонсованим візитом. Це вже другий її візит після початку війни.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 14:41
16

Кабмін вирішив остаточно конфіскувати майно Януковича, Курченка, Лебедєва і Дерипаски
10 Вересня 2022 14:22
36

На Півдні наші війська просунулися на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів – Гуменюк
10 Вересня 2022 13:14
25

У США продовжили режим НС, запроваджений після терактів 11 вересня 2001 року
10 Вересня 2022 12:35
67

У Балаклії сьогодні офіційно підняли прапор України
10 Вересня 2022 12:24
71

Карла III проголошено королем Великої Британії
Останні новини
усі новини