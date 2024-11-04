Політика

Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва
4 Листопада 2024 10:06
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мзс, німеччина, україна
Анналена Бербок прибула до Києва / Reuters

В понеділок вранці міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. 

Про це повідомляє Reuters і Der Spiegel.

“Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців – але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні”, – сказала Бербок.

При цьому вона додала, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

“Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі”, – сказала Барбок.


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