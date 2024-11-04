Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

В понеділок вранці міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва.

Про це повідомляє Reuters і Der Spiegel.

“Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців – але не їхню мужність і надію на безпечне життя у вільній Україні”, – сказала Бербок.

При цьому вона додала, що Україна потребує підтримки, щоб забезпечити своє виживання, оскільки Київ вступає в третю зиму війни, яка загострюється через допомогу Північної Кореї у вигляді зброї та масовані російські авіаудари по цивільній інфраструктурі.

“Ми протистоїмо цій жорстокості своєю людяністю і підтримкою, щоб українці могли не лише пережити зиму, але й щоб їхня країна могла вижити. Тому що вони також захищають свободу всіх нас в Європі”, – сказала Барбок.