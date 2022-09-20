Політика

Голова Харківської облради відсторонила від роботи свого заступника, громадянина РФ

20 Вересня 2022 15:44
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Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко розпорядилася відсторонити від роботи свого заступника Богдана Мальованого, обраного депутатом облради від партії “Опозиційна платформа — За життя”, після його власної заяви.

Про це вона повідомила сьогодні на сесії Харківської облради, повідомила прес-служба облради.

У лютому стало відомо, що Богдан Мальований має російське громадянство. Чи так це, мала з’ясувати СБУ. Питання перебування Мальованого у керівництві облради залишалося відкритим. Голова говорила, що чекає на інформацію від правоохоронних органів. Від СБУ та ДБР до облради надійшли відповіді, зміст яких не уточнюється, і 19 вересня профільна комісія їх розглянула.

“Комісія рекомендувала голові обласної ради вирішити питання, викладені у листах ДБР та СБУ відповідно до Регламенту Харківської обласної ради та Конституції України. Сьогодні надійшла заява від Богдана Мальованого про відсторонення його від виконання службових обов’язків. На підставі листів СБУ та ТУ ДБР, висновку постійної комісії, враховуючи заяву Богдана Мальованого, сьогодні я видала розпорядження “Про відсторонення від роботи Мальованого Б.Ю.”. Надалі чекаємо результатів роботи ДБР та СБУ з цього питання”, — цитує Єгорову-Луценко прес-служба облради.


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