Політика

Голосування за введення штрафів за порушення комендантської години провалено

22 Травня 2024 12:50
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вру
Ілюстративне фото / Getty Images

22 травня у повторному другому читанні Рада не проголосувала за закон щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години та повністю його відхилила.

Про це повыдомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

“Рада провалила у повторному другому читанні (закон) № 10195 – адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години”.

За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували лише 190 народних обранців. “І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю”, – зазначив Железняк.


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