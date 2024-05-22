Голосування за введення штрафів за порушення комендантської години провалено

22 травня у повторному другому читанні Рада не проголосувала за закон щодо адміністративної відповідальності за порушення комендантської години та повністю його відхилила.

Про це повыдомив нардеп від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

“Рада провалила у повторному другому читанні (закон) № 10195 – адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години”.

За його словами, за відповідний законопроєкт проголосували лише 190 народних обранців. “І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю”, – зазначив Железняк.