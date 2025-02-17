Політика

Хочу поїхати з ним на фронт: Зеленський розповів про візит Келлога, який заплановано на 20 лютого
17 Лютого 2025 15:23
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Кіт Келлог / Фото: EPA-EFE
Кіт Келлог / Фото: EPA-EFE

Візит в Україну спецпредставника США з питань України і Росії генерала Кіта Келлога планується на четвер, 20 лютого.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, була попередня домовленість про візит Кіта Келлога в Україну 20 лютого.  

“Я хочу поїхати з ним на фронт, думаю, що він не відмовиться. Хочу, щоб він вивчив всі питання, поспілкувався з нашими військовими. Передусім із дипломатами, але й з військовими – щоб він це побачив на різному рівні. Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких командирів бригад”, – розповів президент.

Також він повідомив, що планується окрема зустріч із представниками Міноборони та, ймовірно, ГУР МО.  

“У нас буде широка бесіда про гарантії безпеки. Нам важливо, щоб він все зрозумів і все це привіз у Білий дім. Думаю, що після його повернення в Сполучені Штати ми будемо розуміти, коли буде зустріч у мене з президентом Трампом”, – зазначив Зеленський.


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