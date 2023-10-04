H&M незабаром відновить роботу в Україні

Одна з найпопулярніших мереж магазинів одягу в Україні H&M відновить роботу у Києві та Львові. Про це пише NV Бізнес, посилаючись на три джерела – директорів торговельних центрів та консультанта з комерційної нерухомості.

Через півтора року після початку повномасштабного російського вторгнення мережа H&M готується відновити роботу шести магазинів в Україні наприкінці листопада – початку грудня.

“H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу, – говорить директор торгового центру. – За півтора року простою частина співробітників звільнилася, хтось пішов захищати Україну, хтось — виїхав з України”.

У пресслужбі H&M коментарі щодо відновлення роботи не надали. Інформація про те, що H&M Group планує поступово запускати магазини в Україні з листопада, була раніше.

“Після тривалих обговорень із глобальними та місцевими зацікавленими сторонами ми готові розпочати процес повторного відкриття більшості наших магазинів”, – повідомив регіональний менеджер регіону Східна Європа Мемет Арісой.

П’ять із шести магазинів розташовуються в київських ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall.