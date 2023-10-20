Політика

Глава Єврокомісії порівняла Росію з ХАМАС

20 Жовтня 2023 11:30
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росія, Євросоюз

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн порівняла у своїй промові Росію та бойовиків ХАМАС, оскільки ціллю обох є цивільні мешканці, серед яких діти та немовлята.

Про це вона заявила під час виступу в Університеті Гудзону.

«Це варварський спосіб боротьби. Якщо цю заразу не зупинити, вона може поширитися з Європи на Близький Схід і в Індо-Тихоокеанський регіон», — зазначила вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що «ті, хто шукають слабкості» щодня випробовують рішучість Заходу.

Фон дер Ляєн наголосила, що «покровитель» ХАМАСу Іран хоче «розпалити вогонь хаосу», а Росія «уважно за цим спостерігає».

Вона нагадала, що Україна вже понад 600 днів бореться за свою свободу проти російської агресії, в той час як Ізраїль пережив найбільшу терористичну атаку в своїй історії та наймасовіше вбивство євреїв з часів Голокосту.

«Володимир Путін хоче стерти Україну з карти. ХАМАС за підтримки Ірану хоче стерти Ізраїль з карти світу. Ми повинні захистити демократії», — закликала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн, серед іншого, підкреслила, що прагнення до «світу, де панує свобода», є спільною долею США та Європи та закликала прискорити шлях України до перемоги.


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