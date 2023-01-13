Глава ЄК: Україна у січні отримає пакет допомоги у 18 млрд євро

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон провели спільну прес-конференцію перед початком головування Швеції в Євросоюзі. Вони багато говорили про війну та про відносини України з ЄС, ось головне:

Перший транш фінансової допомоги від ЄС у 2023 році, 18 млрд доларів, надійде Україні вже в січні і буде найбільшим траншем допомоги ЄС країні-партнеру.

У лютому Україну відвідає колегія ЄС для зустрічі із урядом. Доповідь колегії з реформ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, яка вийде восени, буде для Євросоюзу наступним важливим кроком у вступі України.

Росія з початку війни припинила 80% постачання газу до Європи, але європейській владі вдається диверсифікувати постачання. “Тяжка робота дала результат. Ціни на газ сьогодні нижчі, ніж до російського вторгнення”, – сказала Фон дер Ляйєн.