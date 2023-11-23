Глава російської партії Миронов удочерив викрадену українську дівчинку

Глава російської партії “Справедливая Россия” Сергій Миронов удочерив викрадену у 2022 році 10-місячну дівчинку із окупованої Херсонської області і змінив їй ім’я.

Про це повідомляє “Важные истории“.

Наприкінці серпня 2022 року п’ята дружина глави “Справедливой России” Сергія Миронова Інна Варламова і його заступниця Яна Лантратова приїхали в окуповану Херсонську область.

Виїхали жінки разом із вихованцями Херсонського будинку дитини 10-місячною Маргаритою Прокопенко та дворічним Іллею Ващенком.

Як свідчать документи, наявні в розпорядженні ЗМІ, у грудні 2022 року Миронов та Варламова удочерили Маргариту і поміняли її особисті дані. Тепер дівчинку звуть Марина Сергіївна Миронова.

Дитині змінили не тільки ім’я та батьків, а й місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подольськ.

Знайоме із ситуацією джерело повідомило, що біологічну матір Маргарити позбавили батьківських прав, а батько помер, проте в неї є інші родичі. Доля хлопчика до кінця невідома. ЗМІ встановили, що тільки через рік після депортації, у вересні 2023 року, він отримав нове свідоцтво про народження. З нього випливає, що хлопчик перебуває в Московській області.