Політика

Глава Rheinmetall закликає до створення європейської версії “Залізного купола”, – FT

20 Березня 2024 09:17
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Євросоюз, зброя
Перехолення ракет із Гази системою Iron Dome / Фото: REUTERS

Генеральный директор європейського виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що лідери країн ЄС мають розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльської системи “Залізний купол”.

Про це повідомляє Financial Times.

Глава Rheinmetall сказав, що протиповітряна оборона ближнього радіусу дії – це “те, що вони хочуть створити в Європі”, вказавши на один з аспектів підтримуваної Берліном ініціативи European Sky Shield.

Около 20 країн підписалися під цією ініціативою, яка розгнівала Францію, чиї офіційні особи вважають документ заплутаним і непродуманим, оскільки в ній відсутні системи ППО європейського виробництва, включаючи франко-італійську систему SAMP/T від MBDA.

Інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони були названі одним із 22 пріоритетів оборонного потенціалу ЄС, причому Брюссель наполягає, щоб держави-члени розробили “повністю сумісні системи наступного покоління” в галузі протиповітряної оборони, які працюватимуть з наявними натовськими системами.


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