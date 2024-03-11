Політика

Глава МЗС Литви — про відправку західних військ в Україну: “Зараз саме час для дискусії”

11 Березня 2024 19:28
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війна, Литва
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс / Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс прокоментував ідею президента Франції Еммануеля Макрона стосовно відправки військ в Україну.

Про це глава МЗС повідомив у інтерв’ю Ouest-France.

“Зараз саме час для дискусії. І початок розмови руйнує червоні лінії, які ми самі собі нав’язали”, — зазначив Ландсберґіс.

Міністр наголосив, що “жодна із європейських столиць не розташована надто далеко від Києва для армії російського президента Володимира Путіна”.

“Дехто із нас може почуватися в безпеці, перебуваючи далеко. Однак географічний факт полягає у тому, що українську лінію фронту можна порівняти з відстанню між Вільнюсом і Лондоном. Якби українці більше не захищали лінію, уявіть, чим це могло б закінчитися. Це стосується всіх нас”, — вказав глава МЗС.

Ландсберґіс додав: “У Європу прийшла війна, і ми повинні знову забезпечити її безпеку. Це наша мета. Історія закликає, навіть благає, щоб ми це зробили”


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