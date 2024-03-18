Глава МЗС Чехії назвав вибори в РФ “казкою”

Результати псевдовиборів на території РФ вже давно нікого не дивують, адже цей цирк відбувається протягом багатьох років.

Так оцінив російські псевдовибори глава чеської дипломатії Ян Ліпавський перед початком зустрічі з колегами по ЄС у Брюсселі у понеділок.

«Та російська казка про вибори з Володимиром Путіним у головній ролі відбувається в Росії уже кілька років і нікого не дивує», – сказав Ліпавський.

Він особливо підкреслив, що фальшиві вибори були організовані також на окупованих і анексованих Росією територіях України, що є абсолютним порушенням міжнародного права. Захід не може визнати вибори на цих територіях, підкреслив Ліпавський.

Говорячі про дискусію щодо санкцій, очільник МЗС Чехії сказав, що буде підтримувати запровадження обмежувальних заходів щодо осіб, які мали відношення до вбивства опозиціонера Олексія Навального. Окрім того, Прага буде лобіювати заборону на ввезення російського збіжжя.

Ще одним питанням, яке чеський представник порушить під час зустрічі голів МЗС ЄС, є ініціатива Чеської Республіки із закупівлі боєприпасів для України в третіх державах. «Я подякую тим, хто висловили зацікавленість долучитися, та закликаю інших», – сказав Ліпавський. Він поінформував, що до ініціативи долучилося досі 18 країн, причому не лише з ЄС, але також такі держави, як Канада та Норвегія. Щодо строків початку постачання, то воно почнеться найближчими місяцями.

Раніше міністр написав у соцмережі Х: «Фарс і пародія. Саме президентські вибори в Росії показали, як нинішній режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та опозицію. Навіть під час виборів Росія не цуралася порушувати суверенітет України. Я вірю, що одного дня росіяни будуть голосувати вільно і демократично».