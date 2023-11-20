Глава Міноборони США прибув до України

Глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва, заявивши, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це Остін повідомив у своєму Twitter (Х), УП.

“Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому”.

Останнім часом зросли занепокоєння з приводу продовження американської військової допомоги Україні, оскільки в Конгресі тривають суперечки про це.