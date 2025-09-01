HIMARS розстріляв колону російської бронетехніки, що рухалась на Покровськ

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади спільно з ракетниками HIMARS розгромили колону російської бронетехніки, яка рухалася у напрямку Покровська.

Відео операції оприлюднили оператори БПЛА Ivan Franko Group 79-ї бригади.

Увечері 28 серпня розвідка підрозділу зафіксувала пересування механізованої колони противника на глибині близько 10 км від лінії фронту. Колона, що висувалась із селища Прогрес у напрямку Малинівки, включала сім одиниць бронетехніки — зокрема танки та БМП, а також близько сотні піхотинців, частина з яких пересувалась на мотоциклах.

За наведенням аеророзвідки HIMARS завдав удару по колоні під час її руху. Після цього по дезорганізованій групі відпрацювали FPV-дрони, а згодом ракетники здійснили ще один удар.

У результаті операції було знищено всю бронетехніку та ліквідовано щонайменше 50 російських військових.

За оцінкою десантників, ця група могла належати до підрозділів російського угруповання, яке нещодавно перекинули з Курської області на Донеччину, зокрема 155 бригада морської піхоти РФ. Поява такої кількості бронетехніки під Покровськом може свідчити про прибуття нових сил, адже раніше на цьому напрямку окупанти здебільшого застосовували малі піхотні групи.