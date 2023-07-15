Суспільство

Херсонські партизани підірвали дві вантажівки з окупантами

15 Липня 2023 20:29
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партизани, херсонська область

Партизанський рух “АТЕШ” заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок ЗС РФ на Херсонщині.

“Ми продовжимо знищувати ворога, доки останній рашист не покине нашу землю! Або не опиниться в ній”, – йдеться у повідомленні підпільщиків.

Українські партизани заявили, що 14 липня провели успішну операцію у селі Великі Копані, що на тимчасово окупованій території Херсонської області.

“14.07.23 о 12:00 агент руху “АТЕШ” влаштував підрив на стоянці вантажних авто окупантів у селі Великі Копані Херсонської області. Стоянка знаходилася навпроти непрацюючої АЗС “Укрнафта” на вулиці Леніна, 34.

Внаслідок підриву 6 військових ЗС РФ було знищено, 2 вантажівки, що їх перевозили, – пошкоджено”.


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