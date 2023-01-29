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Херсон знову під обстрілом, є загиблі та поранені, – ОВА

29 Січня 2023 16:17
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херсон, обстріли

Херсонська ОВА повідомила в неділю в обід, що відбувається масований обстріл облцентру, відомо про багатьох поранених та загиблих.

“Обстріляно обласну клінічну лікарню Херсона. Поранена медична сестра”, – повідомили у МОЗ.

За інфрмацією ЗМІ, обстріли у місті відбулися між 12:48 та 14:05.

Пізніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський опублікував фото з місця обстрілу.

Згодом Херсонська ОВА повідомила, що відбувся масований обстріл, відомо про багатьох поранених та загиблих.

“Ворог гатить по житлових кварталах міста. На цю хвилину відомо про багатьох постраждалих: поранених та загиблих. Херсонці, пройдіть до найближчого укриття або залишайтеся вдома, користуючись правилом двох стін, та в жодному разі не залишайтеся на вулиці”, – йшлося в повідомленні.


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