Генштаб: з початку широкомасштабного вторгнення ліквідовано 85 тисяч російських окупантів

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 22.11.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2895 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,
- артилерійських систем – 1882 (+12) од,
- РСЗВ – 395 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.
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