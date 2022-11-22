Політика

Генштаб: з початку широкомасштабного вторгнення ліквідовано 85 тисяч російських окупантів

22 Листопада 2022 09:30
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 22.11.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2895 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1882 (+12) од,
  • РСЗВ – 395 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються.


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