Політика

Генштаб: з початку широкомасштабного вторгнення ліквідовано 85 тисяч російських окупантів Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 22.11. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 85000 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2895 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5827 (+5) од,

артилерійських систем – 1882 (+12) од,

РСЗВ – 395 (+2) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Поділитися:



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