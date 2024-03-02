Політика

Генштаб: Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень Будні медиків 47-ої окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку / Фото 47-ма омбр Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 48 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Загалом відбулося 70 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

ворог 4 рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Табаївка Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог провів 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

ворог провів 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Противник здійснив 1 безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗСУ сьогодні надвечір збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.



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