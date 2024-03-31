Політика

Генштаб: Протягом доби на фронтіі відбулося 49 бойових зіткнень

31 Березня 2024 19:55
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генштаб
Бойова робота мінометників 93-ї ОМБр / Фото 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр

Протягом доби ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Загалом зафіксовано 49 бойових зіткнень.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
  • На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.


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