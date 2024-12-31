Суспільство

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Смоленській області РФ
31 Грудня 2024 17:37
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війна
Вибух на нафтобазі у Смоленській області Росії / Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі у Смоленській області РФ, підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України.

Атаку здійснили в ніч на 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими підрозділами Сил оборони.

“На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігається сильне задимлення. За наявною інформацією, зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Відомо, що база використовувалась, зокрема, і для забезпечення російської окупаційної армії”, – йдеться у повідомленні.

Голова Ярцевського району Роман Захаров раніше повідомляв про пожежу на паливній базі, яку викликали удари безпілотниками. Однак пізніше він видалив свої повідомлення і опублікував заяву губернатора Смоленської області Василя Анохіна, який стверджував, що пожежа сталася через витік палива після падіння “уламків безпілотників”.


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