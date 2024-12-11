Суспільство

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у Брянській області
11 Грудня 2024 10:26
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Сили оборони України завдали удару по нафтобазі російських окупантів у Брянській області, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки атакували нафтобазу, що є частиною нафтопроводу “Дружба” — важливого об’єкта для постачання дизельного пального для окупаційних військ РФ.

Нафтобаза НП “Брянськ” активно використовується для зберігання та відвантаження пального на автотранспорт і залізничний транспорт, що забезпечує російську армію.

Внаслідок удару по нафтобазі почалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються, додали у Генштабі.

В ніч на 11 грудня міста Таганрог у Ростовській області та Брянськ опинилися під ударом безпілотників і ракет. У Брянську пролунала серія вибухів, внаслідок цього на території міста спалахнула пожежа. У Таганрозі також пролунали вибухи у районі авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва.


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