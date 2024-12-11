Суспільство

Росію атакували дрони й ракети: палає НПЗ та промислове підприємство
11 Грудня 2024 07:03
війна, росія
Пожежа на НПЗ у Брянську РФ / Фото з соцмереж

У РФ заявили про ракетну та дронову атаку, вибухи лунали у Брянську та Таганрозі.

Як пишуть росЗМІ, вночі жителі Брянська почули вибухи, після цього на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів “Транснефть” почалася пожежа.

Також вибуху лунали у місті Таганрог, місцева влада заявила про ракетну атаку. Очільник регіону Юрій Слюсар повідомив, що внаслідок удару пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів. Попередньо прильот по Таганрозькому авіаційному науково-технічного комплексу.

Також, за словами місцевої влади, пошкоджено котельню, низка будинків залишилися без опалення.


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