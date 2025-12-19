Без світла внаслідок атак РФ залишаються майже 100 тис. абонентів у двох областях, — Міненерго

Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Внаслідок нічних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеського регіону станом на ранок без електропостачання залишаються понад 73 тисячі споживачів.

Про це повідомили в Міненерго.

На Одещині тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів та заживлення будинків. Також через атаки на енергетичні об’єкти Дніпропетровської області без світла перебувають понад 26 тисяч абонентів.

Відновлювальні роботи проводяться як на високовольтних підстанціях НЕК “Укренерго”, так і на об’єктах операторів системи розподілу.

Через значні пошкодження мереж та обмежені можливості передачі електроенергії в окремих регіонах продовжують застосовуватися погодинні відключення.