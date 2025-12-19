Путін назвав грабежем пропозицію передати Україні заморожені активи РФ

Російський диктатор Володимир Путін назвав пропозицію передачі Україні заморожених у Європі російських активів грабежем.

Про це Путін сказав на пресконференції “Підсумки року” 19 грудня.

“Це грабіж. Але чому не виходить здійснити його? Тому що наслідки можуть бути тяжкими для грабіжників. По-перше, це непросто зробити. Вони ж оголосили не просто, що будуть красти та забирати, а одна з ідей — видати репараційний кредит під заставу наших активів. Але що таке видати кредит? Це наслідки для бюджету кожної країни”, — сказав диктатор.

За словами Путіна, серед “більш тяжких” наслідків для тих, хто намагається передати заморожені російські активи Україні, удар по іміджу та підрив довіри до Єврозони.

Диктатор пообіцяв, що у разі вилучення своїх активів Росія буде захищатися в судах, в юрисдикції, що не залежить від політичних рішень, а Європі рано чи пізно доведеться віддавати те, що вона “вкраде” з активів РФ.