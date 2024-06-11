Політика

Країни G7 створять фонд допомоги Україні за рахунок заморожених активів РФ
11 Червня 2024 17:24

Країни G7 створять фонд для підтримки України, який фінансуватимуть доходами від заморожених активів РФ.

Фонд створять під егідою міжнародної організації, наприклад, Світового банку, повідомляє видання Nikkei.

США, Велика Британія, Японія та інші країни робитимуть внески у вигляді кредитів. Україна отримуватиме ці кошти у вигляді пожертвувань, їх не потрібно буде повертати.

У виданні зазначають, що лідери G7 мають намір досягти домовленості з цього питання на саміті в Італії, який розпочнеться в четвер 13 червня.


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