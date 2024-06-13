Економіка

Міністр фінансів Німеччини підтвердив, що G7 нададуть Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів
13 Червня 2024 15:18
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G7, активи
Прапори країн "Великої сімки" / ілюстративне фото з відкритих джерел

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни “Великої сімки” узгодили надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів.

Наразі триває робота над деталями, повідомив Лінднер у X.

“Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів”, — заявив урядовець.


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