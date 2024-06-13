Міністр фінансів Німеччини підтвердив, що G7 нададуть Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни “Великої сімки” узгодили надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів.
Наразі триває робота над деталями, повідомив Лінднер у X.
“Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів”, — заявив урядовець.
Gute Nachrichten von den G7: Weitere 50 Milliarden Dollar für die Ukraine. Dafür nutzen wir Zinsen aus eingefrorenen Vermögenswerten – ein smartes Instrument, das Putin unsere Einigkeit zeigt, der Ukraine stark hilft und die Haushalte entlastet. Jetzt arbeiten wir an Details. CL— Christian Lindner (@c_lindner) June 13, 2024