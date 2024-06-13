Міністр фінансів Німеччини підтвердив, що G7 нададуть Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер підтвердив, що країни “Великої сімки” узгодили надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, залучивши прибутки від заморожених російських активів.

Наразі триває робота над деталями, повідомив Лінднер у X.

“Ще 50 мільярдів доларів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який демонструє путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів”, — заявив урядовець.