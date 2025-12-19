СБУ вперше завдала ударів по танкеру тіньового флоту РФ у Середземному морі (відео)

Служба безпеки України вперше уразила танкер російського “тіньового флоту” у нейтральних водах Середземного моря.

Відео атаки опублікував волонтер Сергій Стерненко.

“За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер QENDIL”, – написав Стерненко.

Реклама

Реклама

Зазначається, що у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

Танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.