        СБУ вперше завдала ударів по танкеру тіньового флоту РФ у Середземному морі (відео)

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 13:24
        Танкер QENDIL / Фото: maritimeoptima.com
        Служба безпеки України вперше уразила танкер російського “тіньового флоту” у нейтральних водах Середземного моря.

        Відео атаки опублікував волонтер Сергій Стерненко.

        “За результатами багатоетапних заходів у нейтральних водах Середземного моря «Альфа» СБУ уразила повітряними безпілотниками танкер QENDIL”, – написав Стерненко.

        Зазначається, що у момент спецоперації російський корабель не перевозив жоден вантаж, а був пустим. Відповідно, дана атака не несла жодної загрози для екологічної ситуації в регіоні.

        Танкер QENDIL отримав критичні ушкодження і не може використовуватися за призначенням.


