        Потрійна ДТП на Львівщині: загинув водій легковика

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 12:51
        ДТП із загиблим у Львівській області / Фото: Поліція Львівщини
        ДТП із загиблим у Львівській області / Фото: Поліція Львівщини

        Сьогодні, 19 грудня, близько 8:00, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі неподалік села Гуменець Львівського району сталося зіткнення трьох автівок. Один із водіїв загинув на місці.

        Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

        На трасі не розминулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi e-tron, після чого Audi зіткнувся з Volkswagen Passat.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм 23-річний водій Daewoo Lanos загинув на місці. 26-річний водій автомобіля Audi e-tron був госпіталізований з тілесними ушкодженнями.

        Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

        Потрійна ДТП із загиблим / Фото: Поліція Львівщини

