Потрійна ДТП на Львівщині: загинув водій легковика

Сьогодні, 19 грудня, близько 8:00, на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі неподалік села Гуменець Львівського району сталося зіткнення трьох автівок. Один із водіїв загинув на місці.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

На трасі не розминулися автомобілі Daewoo Lanos та Audi e-tron, після чого Audi зіткнувся з Volkswagen Passat.

Реклама

Реклама

Від отриманих внаслідок ДТП травм 23-річний водій Daewoo Lanos загинув на місці. 26-річний водій автомобіля Audi e-tron був госпіталізований з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.