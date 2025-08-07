Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

Українські сили уразили нафтопереробний завод в Афіпському, Краснодарський край РФ. Удар здійснили бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату.
Генштаб уточнив, що річна потужність Афіпського НПЗ становить 6,25 млн тонн, що дорівнює 2,1% загального обсягу нафтопереробки в РФ.
Окрім НПЗ, українські військові також завдали ударів по інших об’єктах.
Зокрема, за попередніми повідомленнями з відкритих джерел, уражено військову частину у Слов’янську-на-Кубані та залізничну станцію в місті Суровікіно Волгоградської області.