Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї

У Кремлі заявляють, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться найближчими днями

Зокрема, за попередніми повідомленнями з відкритих джерел, уражено військову частину у Слов’янську-на-Кубані та залізничну станцію в місті Суровікіно Волгоградської області.

Окрім НПЗ, українські військові також завдали ударів по інших об’єктах.

Генштаб уточнив, що річна потужність Афіпського НПЗ становить 6,25 млн тонн, що дорівнює 2,1% загального обсягу нафтопереробки в РФ.