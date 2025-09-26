Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ: наслідки уточнюються

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ударів по потужностях Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Афіпський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизеля та авіагасу. Річний об’єм переробки складає близько 6.25 млн тонн/рік. Задіяний у забезпеченні армії РФ.

Реклама

Реклама

Підтверджено влучання по НПЗ та пожежу на його території. Ступінь та деталі ураження уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод учергове став мішенню для українських безпілотників. Як повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю, фрагменти безпілотника впали на одну з установок.