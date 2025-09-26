Пожежа на Афіпському НПЗ та атака дронів на Ростов-на-Дону: як минула ніч у РФ  

У ніч на 26 вересня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ вчергове став мішенню для безпілотників. Через нібито падіння фрагментів дронів на НПЗ сталася пожежа.

Про це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю.

“Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося займання на площі 30 кв. метрів, яке вже ліквідували”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом російські Telegram-канали публікують фото наслідків влучання, на якому видно масштаби пожежі на Афіпському НПЗ.

Також українські дрони атакували вночі Ростов-на-Дону. Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, частину дронів сили ППО перехопили над кількома районами області. У Ростові пошкоджено фасад і вітрини магазину, а також кілька авто, в Азовському районі горіла трава, пожежу ліквідували. Також сталося загоряння вантажівки, яке швидко загасили, за попередніми даними, постраждалих немає.

За даними міноборони РФ, протягом ночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 55 українських БпЛА літакового типу: 20 – над акваторією Азовського моря, 14 – над територією Ростовської області, 14 – над територією Криму, три – над територією Краснодарського краю та по одному над територією Курської, Бєлгородської, Воронезької та Тамбовської областей.