Політика

Генсек НАТО попередив Трампа про ризики для України та глобальної безпеки
3 Грудня 2024 10:44
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нато, трамп, україна
Марк Рютте / Фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа із закликом уникати укладання мирної угоди щодо України на умовах, вигідних Росії. Він застеріг, що це може призвести до серйозних загроз з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, які зміцнюють свої зв’язки з РФ, що становить загрозу для США.

Про це повыдомляє виступ Рютте в інтерв’ю Financial Times.

Рютте наголосив, що спроби підштовхнути Україну до невигідної мирної угоди лише посилять стратегічних супротивників США, таких як Китай, Іран і Північна Корея.

Генсек закликав новообраного президента США залишатися відданим принципам НАТО та продовжувати допомагати Україні у боротьбі з російською агресією.

Рютте звернув увагу на зростання небезпеки через передачу Росією ракетних технологій до Північної Кореї та фінансову підтримку Ірану.

Генсек НАТО наголосив, що подальша консолідація країн-противників США, за підтримки Росії, може підірвати глобальну безпеку та створити нові виклики для Америки та її союзників.


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